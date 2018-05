Gli spoiler del capitolo 906 di ONE PIECE suggeriscono l'inizio di un nuovo arco narrativo

Mentre il manga di ONE PIECE è recentemente entrato nell’arco narrativo del Reverie, ossia l’inconsueta riunione fra tutti i sovrani delle varie nazioni del globo, i fan del geniale sensei Eiichiro Oda attendono con crescente impazienza l’inizio della saga successiva: quella di Wano.

A pochi giorni dall’uscita del capitolo 906 di ONE PIECE, sulle pagine del 26° numero di Weekly Shonen Jump è stato pubblicato un interessante trafiletto - visionabile in calce all’articolo - che reca il seguente messaggio: “Rotta verso il Regno di Wano! Cosa li attende in quel luogo…? L’attenzione del mondo intero è puntata sulla ciurma!”.

Se davvero il prossimo capitolo di ONE PIECE dovesse segnare l’inizio della saga del Regno di Wano, finalmente i fan potrebbero rivedere il resto dei Pirati di Cappello di Paglia, assenti ormai da troppo tempo. Mentre il capitano Monkey D. Luffy e pochi altri compagni viaggiano verso Wano, lo spadaccino Roronoa Zoro dovrebbe già trovarsi nel regno dei samurai, e chissà che non si sia già perso come suo solito...

Di conseguenza, il Reverie fra i sovrani del mondo, diversamente da quanto pronosticato dai fan, potrebbe invece essere posticipato o addirittura raccontato ad evento concluso, semplificando lo svolgimento del summit. Pochi giorni ancora e finalmente conosceremo i piani di Oda sulla faccenda.

E voi, preferireste che il sensei ci narrasse con calma il Reverie o, al contrario, che saltasse direttamente alla tanto attesa saga di Wano? Fateci conoscere le vostre preferenze attraverso i commenti!