Gli spoiler del capitolo 926 di ONE PIECE anticipano un evento bizzarro!

Mancano ancora un paio di giorni all’uscita del capitolo 926 di ONE PIECE, intanto in rete sono già spuntati i primi spoiler riguardanti il secondo atto dell’arco narrativo di Wano Country. Scopriamo subito dopo il salto cosa accadrà nel capitolo che potremo leggere a partire da venerdì prossimo!

Sfortunatamente gli spoiler di ONE PIECE di questa settimana risultano meno esaustivi del solito, ma quantomeno rivelano un paio di avvenimenti piuttosto interessanti. Di seguito vi proponiamo la traduzione degli spoiler divulgati dall’utente @Masasoite.



“In città si aggirano un sacco di samurai che portano il marchio della Clan Kozuki, il quale somiglia ad un sole nascente. Che il Clan Kozuki sia tornato? Nami e una ninja di sesso femminile, intanto, si intrufolano in un certo luogo.



Nel frattempo in prigione, Luffy e Kidd sono costretti ai lavori forzati e a spostare rocce. Sebbene siano ancora incatenati con l’agalmatolite marina, i due stanno spostando un sacco di pietre. A ora di pranzo, fanno a gara col cibo, irritando una guardia in grado di trasformarsi in un ippopotamo. Per punirli, questi intrappola Luffy e Kidd nella propria bocca, per poi crollare per terra. Kidd e Luffy escono dalla bocca dell’ippopotamo, e Cappello di Paglia porta con sé un’altra persona.”

Spoiler non ancora confermati sostengono che il capitano Monkey D. Luffy salverà una persona anziana dalla bocca dell’ippopotamo, mentre altre fonti rivelano che potrebbe invece trattarsi di un bambino. Dovremo dunque aspettare questo venerdì per capire cosa succederà davvero nella bocca della terrificante guardia al servizio di Kaido!