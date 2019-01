Gli spoiler del secondo episodio di Magical Girl Spec-Ops Asuka anticipano un incontro!

A distanza di qualche giorno dalla messa in onda del secondo episodio di Magical Girl Spec-Ops Asuka, sono finalmente emersi in rete i primi screenshot e la sinossi ufficiale della puntata che potremo visionare sabato 19 gennaio sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll.

Magical Girl Spec-Ops Asuka - Episodio #2 - Quotidianità e compagni

Data: 19 gennaio 2019, ore 20:10 circa

19 gennaio 2019, ore 20:10 circa Trama: “Asuka si è trasformata nuovamente in una Magical Girl e ha protetto i suoi amici dai terroristi. In seguito ha ricevuto nuove informazioni su Kurumi Mugen, ossia una delle sue future compagne del cosiddetto Magical Five. Sta ancora combattendo.”

Hideyo Yamamoto (Strike the Blood, Code:Realize -Guardian of Rebirth-) dirige Magical Girl Spec-Ops Asuka presso lo studio d’animazione LIDEN FILMS (The Heroic Legend of Arslan, Terraformars), mentre Makoto Fukami (Berserk, Yuruyuri San Hai!) e Norimitsu Kaihō (School-Live!, Danganronpa 3: The End of Hope's Peak High School: Despair Arc) ne curano la sceneggiatura. Yoko Suzuki (Bleach, Polar Bear's Café) si occupa invece del character design, mentre R.O.N (FLCL Alternative, Kuroko's Basketball) ne ha composto la colonna sonora.

Scritto da Makoto Fukami e disegnato da Seigo Tokiya, il manga originale di Magical Girl Spec-Ops Asuka (anche noto in patria come Mahō shōjo tokushusen Asuka) è serializzato dal mese di giugno 2015 sulla rivista Monthly Shōnen Gangan di SQUARE ENIX. La serie si compone al momento di 9 tankobon ed il suo approdato nel nostro paese è attualmente previsto per il mese di marzo 2019, grazie a J-POP (Edizioni BD) che ne ha annunciato l’acquisizione dei diritti.