Gli spoiler dell'episodio 22 di Tokyo Ghoul:re anticipano una potenziale tragedia

Stamani sono finalmente spuntati in rete i primi screenshot e la sinossi ufficiale dell’episodio di Tokyo Ghoul:re che potremo visionare martedì prossimo sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, che ogni settimana ce ne propone una puntata con sottotitoli in italiano.

Dopo aver subito una brutta sconfitta, il protagonista Ken Kaneki si è auto-intrappolato all’interno di un gigantesco kagune, ma sembra che questo status-quo non durerà ancora per molto. Uno screenshot visionabile in calce all’articolo, infatti, ci mostra il personaggio nuovamente in compagnia dell’amata Touka, che solo qualche episodio fa è diventata sua moglie.



Scopriamo ulteriori dettagli sul nuovo episodio di Tokyo Ghoul:re attraverso la sinossi ufficiale riportata di seguito.

Tokyo Ghoul:re – Episodio #22 – Il limite estremo della tragedia



Data: 11 dicembre 2018

11 dicembre 2018 Trama: "Kaneki, che ha perso i sensi durante la battaglia tra Juzo e gli altri, si risveglia in uno spazio misterioso. Qui incontra nuovamente Rize Kamishiro, una ghoul di cui stava seguendo lo sfortunato destino. Rize definisce Kaneki un assassino e ride. Kaneki tira le proprie conclusioni. Mentre Kaneki diventa un ‘kakuja’, il drago collassa su sé stesso, incapace di mantenere la propria forma originale. Tuttavia, a causa del terrificante ‘otoshigo’, si verifica un fenomeno tremendo: i veleni generati dal drago si stanno diffondendo per tutta Tokyo."

Composto da 24 puntate in tutto, l’anime di Tokyo Ghoul:re è visionabile in Italia sulla piattaforma di streaming VVVVID, che nei mesi scorsi ha pubblicato anche la versione doppiata dei primi 12 episodi della serie. Sfortunamente non sappiamo ancora quando potremo ammirare in lingua italiana anche le rimanenti puntate dell'anime ormai vicino alla propria conclusione.