Gli spoiler di Sword Art Online: Alicization annunciano l'inizio di un nuovo combattimento

Manca ormai pochissimo alla trasmissione del nuovo episodio di Sword Art Online: Alicization, che questo weekend proporrà ai fan della serie la conclusione di un interessante duello fra Kirito ed un potente Cavaliere Integratore al servizio di Quinella, la malvagia "Amministrator" della realtà virtuale nota come Underworld.

Come saprete se avete già visionato l’episodio quindici di Sword Art Online: Alicization, il protagonista Kirito e l’amico Eugeo hanno prima dovuto fare i conti due piccole assassine che, attraverso l’inganno, sono riuscite ad avvelenarli entrambi. In seguito, dopo aver capovolto la situazione, i due spadaccini si sono ritrovati a combattere contro Fanatio Synthesis Two, che nel mezzo del duello con Kirito si è rivelato in realtà una donna.



Visionabili in calce all’articolo, il trailer ufficiale e gli screenshot inediti tratti dal prossimo episodio, che appunto si intitolerà “Il cavaliere dell'osmanto dorato”, rivelano che il frenetico duello fra Kirito e Fanatio giungerà finalmente al termine. A giudicare dalle immagini, tuttavia, Eugeo potrebbe ritrovarsi costretto ad affrontare l’amica Alice, che dopo aver perso i propri ricordi è stata trasformata in un Cavaliere Integratore fedele a Quinella.



Riuscirà il povero Eugeo a combattere contro la sua perduta amica d’infanzia? In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che la puntata numero sedici di Sword Art Online: Alicization verrà trasmessa il 26 gennaio sulla piattaforma di streaming di VVVVID.it, che ogni sabato ce ne propone appunto un nuovo episodio con sottotitoli in italiano.