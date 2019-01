Gli spoiler di The Rising of the Shield Hero anticipano l'arrivo di una fanciulla malata

Come ogni mercoledì, la piattaforma di streaming di Crunchyroll ha recentemente pubblicato in rete il secondo episodio di The Rising of the Shield Hero, ossia uno dei più interessanti anime della corrente stagione invernale.

Al momento l’episodio è disponibile in esclusiva per gli abbonati della piattaforma, ma nel frattempo, per la gioia di chi ancora non abbia sottoscritto un abbonamento a Crunchyroll, sono spuntati in rete i primi screenshot, il trailer e la sinossi ufficiale dell’episodio, che potete consultare di seguito.



The Rising of the Shield Hero - Episodio - La schiava

Data: 16 gennaio 2019

16 gennaio 2019 Trama: “Naofumi, che sta cercando un partner che possa diventare la sua spada, viene guidato da un mercante di schiavi. Tuttavia, poiché ha risorse molto limitate, entra in possesso soltanto di una ragazza malata. In seguito le dà il nome di Raphtalia e la trascina in una battaglia molto dura.”

Takao Abo (Norn9) dirige The Rising of the Shield Hero presso lo studio d’animazione Kinema Citrus (FLCL Alternative, Golden Kamui), mentre Keigo Koyanagi (Regalia: The Three Sacred Stars) ne cura la sceneggiatura. Masahiro Suwa (Chaika the Coffin Princess) è stato invece incaricato di adattare l’originale character design di Minami Seira, illustratrice dell’omonima serie di light novel scritte da Aneko Yusagi.