Gli ultimi capitoli di My Hero Academia hanno evidenziato i progressi della classe 1-A

Tra l'arco narrativo che l'ha visto contro Overhaul, il festival culturale e la parentesi dedicata a Endeavor e Hawk, il manga di My Hero Academia si è focalizzato esclusivamente sulla crescita di Deku. Ma è proprio a questo che servono archi come quello in corso, poiché gli ultimi capitoli ci hanno mostrato i progressi dei suoi compagni.

Le più recenti pagine del manga di Kohei Horikoshi, infatti, ci hanno raccontato che il primo anno sta per giungere al termine per gli studenti della classe 1-A e 1-B del liceo Yuei. Per l'occasione i docenti hanno organizzato delle esercitazioni in cui gli allievi delle due scolaresche devono affrontarsi tra loro in alcuni combattimenti misti.

Dal primo confronto, al di là degli enormi miglioramenti compiuti da Shinso, sono già emersi i progressi compiuti da Tsuyu, che ha dato sfoggio di nuovi poteri che le hanno permesso di sdoppiarsi per confondere gli avversari.

Negli ultimi due capitoli, tuttavia, abbiamo appreso che la crescita di Tokoyami è stata forse ancora più importante. Il giovane si è infatti addestrato con Hawk, il quale gli ha consigliato di sfruttare il suo Quirk ombroso per volare: è così che è nata al tecnica del Black Fallen Angel, l'Angelo Nero Caduto, con il quale Tokoyami ha stupito l'intera platea di studenti e insegnanti.

Infine, il capitolo 200 - l'ultimo pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Jump - è terminato con una promessa, quella di vedere in azione anche i miglioramenti compiuti da Yaoyorozu: la ragazza sembra essere diventata molto più sicura di sé e, a giudicare dalle ultime vignette del manga, sembra sapere perfettamente come contrastare i suoi avversari.

Anche Todoroki, che ha combattuto insieme a lei contro il professor Aizawa durante un'esercitazione, sembra aver capito che Yaomomo è diventata molto più forte. Cosa vi aspettate dal capitolo 201 di My Hero Academia?