Gli ultimi due episodi di Marchen Madchen sono stati nuovamente posticipati

Il sito ufficiale nipponico dell’anime televisivo Märchen Mädchen annuncia che gli episodi 11 e 12 della serie sono stati posticipati nuovamente, a causa di “circostanze” non meglio specificate. Previsti inizialmente per dicembre 2018, i due episodi conclusivi del progetto verranno ora divulgati nel mese di aprile 2019.

La produzione ha inoltre specificato di non aver ancora stabilito in che modo verranno trasmessi i suddetti episodi, di conseguenza non è escluso che questi non possano uscire direttamente in blu-ray disc. Il sesto volume dell’edizione home video, in ogni caso, è stato anch’esso posticipato da gennaio a maggio 2019, al fine di incrementare la qualità complessiva del prodotto. Qualcosa di simile era già avvenuta ai precedenti volumi, in quanto il sito ufficiale annunciò che la produzione avrebbe apportato massicce correzioni al sesto, settimo e nono episodio della serie televisiva.



Come i fan ricorderanno, Märchen Mädchen ha esordito l’11 gennaio 2018 sul circuito televisivo nipponico, riscuotendo un discreto successo. Sfortunatamente, a fine marzo 2018, il nono ed il decimo episodio vennero posticipati affinché lo studio potesse migliorarne le animazioni. A distanza di un anno, purtroppo, la serie di soli dodici episodi risulta ancora incompleta.



Hisashi Saito (Haganai, Fantasista Doll, Bamboo Blade) e Shigeru Ueda (RIN - Daughters of Mnemosyne, Senran Kagura: Estival Versus - Festival Eve Full of Swimsuits) dirigono la serie presso Hoods Entertainment (Code Geass: Akito the Exiled, Drifters, Tales of Vesperia: The First Strike), mentre Yuki Morikawa (Fantasista Doll, If Her Flag Breaks) è stato incaricato di adattare l’originale character design di Kantoku.