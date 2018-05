Gli ultimi episodi di My Hero Academia hanno chiarito le intenzioni di Shigaraki Tomura!

La terza stagione di My Hero Academia è giunta ormai al quinto episodio, trasmesso ieri (sabato 5 maggio) sulle reti televisive giapponesi. Le ultime due puntate sono state piuttosto spettacolari e hanno finalmente chiarito quali sono le reali intenzioni di Shigaraki Tomura e dell'Unione dei Supercattivi.

Midoriya Izuku è riuscito a sconfiggere il letale Muscular Man grazie al suo potentissimo Delaware Detroit Smash, che ha spinto il One For All oltre ogni limite raggiungendo il 1.000.000% di efficacia. Dopo aver messo in salvo Kota e averlo consegnato al professor Aizawa, Deku e gli altri studenti della 1-A e della 1-B hanno ricevuto il permesso di combattere contro i villain che li hanno attaccati - così da non contravvenire alle rigide regole della U.A. secondo la quale degli eroi apprendisti non possono utilizzare i loro poteri in pubblico senza un consenso superiore.

Tuttavia, Izuku ha un altro, funesto messaggio per i suoi compagni: Muscular Man gli ha confermato che l'obiettivo dei loro nemici sono proprio gli studenti della U.A., e in particolare uno di loro. Parliamo di Katsuki Bakugo, il quale tuttavia non sembra intenzionato a scappare e proteggersi ma anzi, com'è nelle sue corde, a gettarsi nella mischia.

Sembra chiaro che i villain intendano rapire Bakugo per arruolarlo tra i loro ranghi: in una sequenza con protagonista il misterioso Shigaraki Tomura, l'antagonista ha ribadito la sua volontà di voler creare un mondo senza confini o restrizioni, in cui chiunque possa utilizzare la propria Unicità senza dover rispondere ai dogmi imposti dalla società degli eroi.

Nel farlo, Shigaraki ha osservato una foto di Bakugo in cui il ragazzo sembra nervoso e insofferente come sempre, scattata in occasione della sua vittoria al festival sportivo della U.A. School: è chiaro che Kacchan, che non ha alcun reale interesse nell'essere un eroe ma piuttosto è intenzionato a diventare sempre più forte, rappresenta un profilo ideale per i piani di Tomura, che pare avere dei progetti ben precisi per l'esplosivo studente.

Il prossimo episodio di My Hero Academia Stagione 3 torna sabato 12 maggio!