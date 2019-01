Gli X-Men affronteranno il nemico più letale mai incontrato finora

La Marvel potrebbe aver dato vita a un ciclo di storie che vedrà scontrarsi il famoso gruppo di mutanti X-Men e quello che sembra sarà il loro nemico più mortale di sempre. Nel nuovo Uncanny X-Men #8 i protetti del Professor X dovranno affrontare X-Man, alias di Nate Grey.

Negli eventi dell'arco "Disassembled", gli X-Men hanno dovuto affrontare il potentissimo telepate della timeline dell'era di Apocalisse, Nate Grey, conosciuto anche come X-Man. Oltre a lui, è riapparso anche Legione, il potentissimo ma mentalmente instabile figlio del professor X, liberato da alcuni membri degli X-Men per aiutare il gruppo a fronteggiare il temibile nemico. Sembra però che il mutante abbia inviato nell'era di Apocalisse X-Man e alcuni degli X-Men, intrappolandoli in una realtà post-apocalittica, dove per loro sono passati anni mentre nella realtà originale sono passati solo pochi minuti.

Nell'era di Apocalisse, X-Man è impotente. I giovani mutanti discutono se è meglio uccidere il loro vecchio nemico oppure aiutarlo a riottenere i suoi poteri. Lo scontro termina quando arriva Bishop che prova a salvare tutti. A questo punto, X-Man inizia a capire che c'è qualcosa che non va; mentre i giovani mutanti sono stati tutti trasformati a causa del trasferimento nell'era di Apocalisse, Bishop è lo stesso della realtà originale, pertanto il mutante capisce che il mondo in cui si trovano è frutto della mente di Legione. Essendo il telepate più potente al mondo, X-Man inizia a combattere con la psiche distrutta del figlio di Xavier, riuscendone a prendere il controllo. Diventato il nuovo padrone della realtà, espelle gli X-Men e si appropria del corpo di Legione, trasformandolo fisicamente con l'apparizione del tatuaggio con la X sul petto e facendo sbiancare parte dei capelli.

X-Man era già precedentemente uno dei mutanti più potenti, tanto da poter alterare un'intera realtà. Ora che è in possesso del corpo di Legione e dei suoi poteri, potrebbe essere virtualmente imbattibile.