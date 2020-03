Globulo Rosso e Granulociti Neutrofili in azione nel nuovo trailer di Cell at Work 2

Abbiamo scoperto la data di uscita di Cell at Work 2, adesso invece vi segnaliamo un breve trailer che ci permette di rivedere i vari ed originali personaggi nati dalla mente della mangaka Akane Shimizu.

Trovate il video in calce alla notizia, nel tweet condiviso dall'account @hataraku_saibou, in cui vediamo scene inedite insieme ad altre andate in onda nel corso della prima stagione dell'opera. Inoltre nella pagina è presente anche la prima key visual delle prossime puntate. La seconda stagione sarà diretta da Hirofumi Ogura, conosciuto per il suo lavoro in "Black Bulter II", che andrà a sostituire Kenichi Suzuku, responsabile della prima parte della serie, secondo quanto fa sapere David Production, studio di animazione che si occupa di trasporre il manga per piccolo schermo.

I fan dovranno quindi aspettare gennaio 2021 per l'arrivo degli episodi inediti, nel frattempo però vi segnaliamo che il prossimo 5 settembre andrà in onda uno speciale, ispirato al quinto volume del manga che ci racconta come funziona il nostro corpo e le varie cellule presenti al suo interno.

Se siete curiosi di vedere questa particolare ed originale opera vi segnaliamo la nostra recensione di Cell at Work, opera che siamo sicuri sarà molto gradita a tutti gli appassionati di documentari e di cartoni come il celebre "Esplorando il corpo umano".