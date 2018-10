Go Astro Boy Go! Annunciato il reboot della storica serie di Tezuka

Il produttore e distributore francese di titoli animati “Planet Nemo” ha annunciato, l'11 ottobre scorso, che “Go Astro Boy Go”, nuova produzione del brand di Tezuka Productions sarebbe stato mostrato durante il MIPCOM, fiera francese che si tiene a Cannes, per 4 giorni, nel mese di ottobre.

L’edizione del MIPCOM (Marché International des Programmes de Communication) di quest’anno era aperta dal 15 al 18 ottobre.

Planet Nemo descrive così lo show:

“Gli ecosistemi del pianeta Terra sono in pericolo. Fortunatamente per noi, un robot superpotente sta volando in nostro soccorso! Astro Boy è protagonista di una missione per aiutare chiunque in qualsiasi parte del mondo affrontando problemi che coinvolgono fenomeni naturali. Vai piccolo Astro Boy! VAI!”



Il sito web ufficiale di Planet Nemo riporta che la serie avrà 52 episodi da 11 minuti ciascuno, ma la pagina Facebook della compagnia riporta, invece, un minutaggio diverso, ovvero 13 minuti per episodio. Il titolo, comunque, punta ad un target di bambini in età prescolare.

Questo reboot verrà realizzato da Caribara Production, Tezuka Productions e da Shibuya Productions (azienda con sede principale a Monaco nata nel 2014).

Questa, per chi non lo sapesse, non è la prima volta che il manga di Osamu Tezuka ispira delle produzioni non giapponesi. Lo studio di animazione di Hong Kong “IMAGI” produsse la versione cinematografica animata in CGI di Astro Boy nel 2009. Una produzione congiunta tra Tezuka Productions e la stazione televisiva nigeriana Chanel TV portò poi ad un progetto televisivo che ebbe inizio nei primi mesi del 2014.

Astro Boy è uno dei titoli più importanti del settore dell’animazione giapponese. Prodotto dalla Mushi Production, uscì nel 1963 e delineò pesantemente quello che sarebbe stato il futuro sistema produttivo per l’animazione televisiva, diventando il primo vero esempio di anime televisivo.

Cosa vi sembra il nuovo progetto?