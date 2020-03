Go sta per catturare un Pokémon Leggendario? Un rumor anticipa i prossimi episodi

Gli ultimi episodi dei Pokémon stanno lasciando i fan con il fiato sospeso, grazie a una storia intrigante ed appassionate. Il trailer del 20° episodio, inoltre, sembra confermare una serie di rumors estremamente interessanti che, se veritieri, potrebbero rendere l'anime ancor più appagante.

A riportare i leak dei contenuti delle prossime puntate è stato un utente su 4chan, celebre forum apprezzato per i contenuti in anonimato, che tramite un post ha subito richiamato le attenzioni dei fan. Infatti, il post pubblicato, risalente al 22 marzo, è antecedente all'ultimo trailer dei Pokémon pubblicato in rete che anticipa il ritorno di Lugia. Ad ogni modo, quanto stiamo per raccontarvi sono comunque voci di corridoio e, pertanto, vanne colte con le dovute precauzioni.

"-Inizia la battaglia 2 contro 2 tra Ash e Pisces, quest'ultimo proveniente da Kuchiba City. È l'inizio del Campionato Mondiale dei Pokémon!;

-Un episodio interamente incentrato sul team Rocket... Ditto vuole diventare un attore?!;

-Una battaglia contro Lugia inizierà presto. Un feroce combattimento tra Golurk e Lugia! Riuscirà Go a catturarlo?

-Ash perde contro l'allenatore Takeru di Mio City. Dopodiché, inizia uno scontro di allenamento non ufficiale con Shirona: Dragonite vs Garchomp. Shirona dona ad Ash un uovo misterioso;

-Ash e Go si preparano a recarsi nella Regione di Kalos per investigare sul fenomeno della Megaevoluzione insieme al Professor Sakuragi;"

