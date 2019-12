Go vuole catturare tutti i Pokemon nella nuova serie!

La nuova serie dedicata ai Pokemon/b> sta riscuotendo consensi favorevoli tra il pubblico di appassionati. Go, il nuovo protagonista che accompagna Ash in questa nuova avventura, ha intenzione di catturare tutti i pokemon che incontrerà sul suo cammino di allenatore in erba.

Dopo aver ricevuto il suo primo pokemon, Scorbunny il pokemon di tipo fuoco, si apprende nella sinossi del nuovo episodio della serie che Go e Ash si avventurano nelle foreste della regione di Kanto in cerca di nuovi pokemon da catturare. Qui il giovane co-protagonista si accorge che la zona pullula di pokemon di tipo insetto e sente crescere dentro di se il desisderio di catturarli tutti. La nuova serie dei Pokemon purtroppo non è ancora giunta in Italia, ne in occidente. Si spera che al più presto verrà trasmessa anche qui da noi per goderci le nuove avventure di Ash e del suo nuovo amico Go. Abbiamo già appurato che nel quinto episodio della serie Pokemon ci saranno le trasformazioni Dynamax, che aumentano le dimensioni dei pokemon conferendogli nuovi poteri ed abilità.

Se anche voi volete vivere avventure come quelle di Go ed Ash, potete sempre acquistare il nuovo capitolo della saga, Pokemon Spada e Scudo uscito per Nintendo Switch. Qualora siate interessati e volete saperne di più sui giochi, vi rimandiamo alla recensione di Pokemon Spada e Scudo ad opera del nostro Cydonia