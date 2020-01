Goblin's Crown, lo sterminatore di Goblin torna in nuovo trailer

Lo sterminatore di Goblin ha ancora sete di sangue e ha tutte le intenzioni di continuare a sradicare queste creature dalla faccia della terra anche nel nuovo episodio speciale intitolato Goblin's Crown. Un assaggio di morte e combattimenti è possibile assaporarli nel nuovo trailer promozionale.

Manca appena un mese all'uscita dell'episodio speciale di Goblin's Slayer, fissato al suo debutto il prossimo 1° febbraio in Giappone. A distanza di due settimane dall'esordio, il sito ufficiale ha rilasciato una nuova clip della puntata, la stessa che potete ammirare in cima alla pagina. Dalla durata di quasi due minuti, sarà possibile dare uno sguardo al nuovo progetto dello Studio White Fox, che promette un interessante guerra tra lo sterminatore di Goblin e i mostri stessi.

A tal proposito, vi ricordiamo che Goblin's Slayer è disponibile anche in Italia sul portale gratuito e legale VVVVID, con un successo nostrano che ha garantito alla prima stagione dell'anime oltre 2 milioni e 200 mila visualizzazioni in appena 12 puntate. Diretto da Takaharu Ozaki, l'episodio speciale è in formato OAV, con una durata complessiva stimata in poco meno di un'ora.

Non è certo se al termine della proiezione sarà annunciata una seconda stagione dell'anime, ma vi terremo aggiornati qualora affiorassero novità in merito al futuro del franchise. E voi, invece, che aspettative avete per questa puntata? Siete interessati? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito spazio qua sotto.