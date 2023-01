Goblin Slayer 2 sta per arrivare: il nuovo trailer svela la data d'uscita del sequel

Goblin Slayer è un titolo esploso grazie ad un adattamento anime che ha messo in evidenza la crudeltà e la violenza così come gli autori della novel omonima, Kagyu Kumo e Noboru Kannatsuki, le avevano immaginate. Presto, inoltre, la serie godrà di una seconda stagione.

La messa in produzione di Goblin Slayer 2 è stata annunciata ufficialmente lo scorso marzo attraverso una key visual, ma da allora non sono state rivelate molte altre informazioni a riguardo se non critiche da parte di un politico americano.

Nelle scorse ore, tuttavia, la produzione si è sbilanciata attraverso un primo trailer promozionale, lo stesso allegato in calce alla notizia, che posiziona il debutto dell'anime durante il corso del 2023. Ma non è l'unica sorpresa visto che lo studio White Fox (Re: Zero) non si occuperà più del progetto con le animazioni che sono state affidate ora a Liden Films. Non si conoscono i motivi dietro questo passaggio di consegne, tuttavia è probabile che White Fox sia impegnato con la realizzazione di un nuovo anime, magari proprio il sequel di Re: Zero come vogliono un paio di rumors in circolazione.

E voi, invece, da quanto aspettate la nuova stagione di Golbin Slayer e cosa ne pensate di questo trailer? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.