Goblin Slayer 2 è in produzione: il cacciatore di Goblin nella nuova Key Visual ufficiale

Sangue, violenza e un odio sconfinato per i Goblin hanno contribuito a fare dell'adattamento anime di Goblin Slayer, tratta dall'omonima light novel scritta da Kumo Kagyū e illustrata da Noboru Kannatsuki, un vero e proprio cult. La popolarità della prima stagione ha infatti contribuito la produzione a mettere subito in cantiere un primo sequel.

L'anime di Goblin Slayer è stato un successo, anche in Italia visto che Dynit ne ha persino commissionato un doppiaggio in lingua nostrana. Tuttavia, è passato ormai ben più di un anno da quando la produzione annunciò ufficialmente con un primo trailer la seconda stagione. Da allora, infatti, poche se non sporadiche informazioni sono emerse a riguardo finché lo staff non ha deciso di sfruttare la vetrina dell'Anime Japan, celebre evento a tema anime in Giappone, per mostrare la nuova Key Visual ufficiale.

La locandina promozionale in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, rivela il cacciatore con alle spalle una scia di sangue che riflette un paio di goblin. Nonostante la Key Visual, tuttavia, lo staff non ha rivelato la data d'uscita della nuova stagione che potrebbe così debuttare nella seconda metà del 2022 quanto direttamente il prossimo anno.

Ad ogni modo, eventuali aggiornamenti li riporteremo tempestivamente tra le nostre pagine. E voi, invece, cosa ne pensate di questa locandina per Goblin Slayer 2? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.