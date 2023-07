Goblin Slayer 2: i nuovi teaser mostrano alcuni personaggi nostalgici!

Goblin Slayer sta per tornare sul piccolo schermo con una seconda stagione con i fiocchi. Dopo il film intitolato Goblin Slayer: Goblin's Crown, lo studio d'animazione Liden Films è in lavorazione per nuove puntate della serie televisiva.

Lo scorso trailer di Goblin Slayer 2 ha svelato la data d'uscita della serie in Giappone, prevista per il corso del 2023. Per delle motivazioni sconosciute, l'animazione dell'opera è stata affidata dallo studio White Fox alla Liden Films, molto probabilmente per gli impegni della casa di produzione originaria sta avendo con Re: Zero.

Già precedentemente un trailer ha rivelato il ritorno di un personaggio in Goblin Slayer, alimentando lo stupore dei fan, che attendono con ansia la nuova uscita. Adesso che le aspettative sono alte, la Liden Films intende alzare l'asticella pubblicando nuovi teaser sui loro canali social.

La prima stagione di Goblin Slayer è stata fortemente apprezzata quanto criticata dal pubblico a casa, per questo motivo gli spettatori sono curiosi di sapere ciò che avrà in serbo questa nuova seconda stagione.

Gli ultimi teaser dei personaggi hanno messo in evidenza il ritorno di alcuni beniamini dei fan come Cow Girl, Guild Girl e Sword Maiden, che si uniranno al resto dei personaggi di Goblin Slayer quando quest'anno tornerà per i nuovi episodi dell'anime.

I teaser possono essere visionati al termine dell'articolo, nei tweet ufficiali di Goblin Slayer.