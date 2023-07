Goblin Slayer 2: il nuovo trailer rivela il ritorno di alcuni personaggi!

Goblin Slayer 2, dopo il grande successo, tornerà sul piccolo schermo prossimamente e il nuovo trailer ha svelato il ritorno di vecchi personaggi assieme alle new entry di questa stagione! Manca poco al debutto dell'opera e i fan si preparano all'uscita.

Il trailer di Goblin Slayer 2 ha svelato l'uscita del sequel della serie anime, prevista per il corso di quest'anno e vede lo studio d'animazione White Fox, lo stesso dell'opera Re: Zero, cedere lo scetto alla Liden Films che si occuperà di questa nuova stagione per motivi ancora sconosciuti.

Goblin Slayer è tratto dalla collana di light novel omonima, scritta dalla collaborazione di Kumo Kagyu e Noboru Kannatsuki, e dopo la successiva pubblicazione dell'adattamento anime ha visto i fan appassionarsi sempre di più, ansiosi di conoscere il destino della serie.

Questo sequel seguirà gli eventi della prima stagione dell'anime televisivo e del film Goblin's Crown, e l'uscita ufficiale è prevista per la fine di quest'anno. Il trailer, uscito pochi giorni fa, mostra Priestess e High Elf Archer e rivela che l'intera opera continuerà ad essere disponibile sulla piattaforma streaming Crunchyroll. I fan sono ansiosi di incontrare di nuovo i loro personaggi preferiti in questa nuova stagione!

Ma cos'ha reso Goblin Slayer un successo? Noi ce lo siamo chiesti e vi diamo proprio la risposta in questo articolo in cui analizziamo il segreto dietro quest'opera dark fantasy.