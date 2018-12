Goblin Slayer, arriva l'episodio più sanguinario della serie

L'inizio di Goblin Slayer è stato molto controverso, ma la serie spera di portare a conclusione i suoi 12 episodi con una buona fine lanciando una delle battaglie più grandi e sanguinarie della serie.

Dopo che nell'episodio 10 si era capito che sarebbe arrivata una nuova ed enorme minaccia goblin, nell'episodio 11 di Goblin Slayer la vediamo nella sua vera forma e non solo con un'armata imponente, ma con il Signore dei Goblin che guida le sue truppe verso la fattoria di Cow Girl.

Sapendo che l'enorme armata di goblin era in marcia, Goblin Slayer raggiunge il resto degli avventurieri nella sua gilda per chiedere aiuto nel massacro dell'orda. Dopo aver quasi rifiutato di aiutare, Guild Girl riesce a convincerli ad accettare tramite il pagamento di una moneta d'oro per ogni goblin ucciso. La battaglia inizia piuttosto velocemente: sotto il comando del Signore dei Goblin (che, come spiega Goblin Slayer, è un goblin evolutosi e con un'intelligenza superiore), l'orda si muove all'unisono con tattiche immonde. Prima di tutto i goblin usano le donne umane rapite come scudi di carne, poi cavalcano lupi e, subito dopo alcune uccisioni, si aggiungono a loro un'ondata di Hobgoblin e Campioni Goblin.

L'attacco di massa comporta una rissa sanguinolenta, con gli avventurieri di vario genere che finalmente iniziano a scontrarsi con i goblin. Per quanto riguarda Goblin Slayer, si è preparato per l'arrivo dell'orda con diverse strategie atte a contrastare l'enorme esercito. Non solo il suo piano ha aiutato contro i Cavalcatori Goblin, ma è anche riuscito a salvare gli scudi umani usati dai goblin nella prima ondata mettendo le bestie a dormire. Anche se l'episodio si conclude prima che la battaglia volga a conclusione, il momento finale della puntata mostra un Goblin Slayer insanguinato affrontare il Signore dei Goblin in persona. Il protagonista sta per affrontare il mostro, con una enorme ascia, nella battaglia più dura di questo ciclo di episodi che sta per culminare col finale di stagione.

Goblin Slayer è nato da una serie di light novel scritte da Kumo Kagyuu con il supporto artistico di Noboru Kannatsuki nel febbraio 2016. La serie ha riscosso subito successo, venendo trasformata prima in manga nel maggio 2016 e poi in anime dal 7 ottobre 2018.