Goblin Slayer: Brand New Day, lo spin-off si conclude a maggio

Negli scorsi anni in Giappone si è affermato il franchise di Goblin Slayer, nato inizialmente dalla light novel di Kumo Kagyuu, accompagnato dai disegni di Noboru Kannatsuki. La serie si è poi trasformata subito dopo in manga e anime, con quest'ultimo che si è affermato come uno deimigliori anime del 2018.

Quest'oggi però arriva una notizia relativa a uno dei manga spin-off di Goblin Slayer, iniziato nel 2018. Goblin Slayer: Brand New Day, edito sulla rivista Monthly Big Gangan di Square Enix, si concliuderà il prossimo mese, precisamente nel numero 06 della rivista che sarà pubblicato il 25 maggio. La storia parallela è disegnata da Masahiro Ikeno, sotto la direzione delle sceneggiature di Kumo Kagyuu.

In Italia, lo spin-off non è ancora stato licenziato, mentre Goblin Slayer è edito da J-POP. La storia ruota intorno a un uomo che desidera diventare un avventuriero, ma che insiste nell'uccidere esclusivamente goblin. Una donna elfa chierico si unisce a un gruppo, ma subito si rivela in pericolo. Viene salvata da un uomo conosciuto come Goblin Slayer, un cacciatore appartenente al terzo rango più alto, l'oro, nella gilda locale. Dopo aver ascoltato la sua storia, che prevede di uccidere tutti i goblin, l'elfa gli fa una proposta.