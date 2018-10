Goblin Slayer, confermato il doppiaggio in inglese della serie e il cast

Questo autunno 2018 si è dimostrato incredibilmente ricco dal punto di vista delle anteprime anime, e uno dei più gettonati finora sembra proprio essere Goblin Slayer, la serie animata più dark dell'intera stagione.

Ora sarà possibile visionare su FunimationNow la versione doppiata in inglese dell'anime . Ciò permetterà a coloro che non stanno seguendo Goblyn Slayer in lingua originale con i sottotitoli, di farsi un'idea di quest'opera ultimamente tanto discussa.

È stato inoltre confermato per per i primi episodi il cast di voci in inglese, che include:

Brad Hawkins - Goblin Slayer

- Goblin Slayer Hayden Daviau - chierica

- chierica Brittany Lauda - ragazza della fattoria

- ragazza della fattoria Sara Ragsdale - la ragazza al bancone della Gilda

- la ragazza al bancone della Gilda Mallorie Rodak - elfo alto arciere

- elfo alto arciere Kyle Igneczi - uomo misterioso con la lancia

- uomo misterioso con la lancia Amanda Gish - maga misteriosa

- maga misteriosa Kristen McGuire - combattente

- combattente Kristi Rothrock - mago

- mago Tyler Carson - guerriero

Il primo episodio della serie si è rivelato essere alquanto sconvolgente e brutale per i fan, a causa dei contenuti maturi mostrati dalla produzione e l'uso di toni crudi e violenti. Come già detto, Crunchyroll ha addirittura voluto aggiungere un avvertimento rivolto a colore che seguiranno la serie. Nonostante le censure fatte nel primo episodio dell'adattamento anime, la serie non è da sottovalutare. Siamo solo al terzo episodio e non è detto che simili scene non possano riproporsi in futuro.

Certo sono state mostrate scene di minore brutalità e violenza negli episodi successivi, tuttavia l'impatto che ha avuto il primo episodio sui fan è stato sconvolgente, portando a opinioni divergenti su quest'opera.

Goblin Slayer nasce nel 2016 dalla fantasia di Kumo Kagyu con illustrazioni fornite da Noboru Kannatsuki. La serie di light novel ha ottenuto un adattamento animato prodotto da WHITE FOX e diretto da Takaharu Ozaki (Girls 'Last Tour). Attualmente l'anime è visibile in simulcast sulla piattaforma streaming VVVVID.it.