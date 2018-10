Goblin Slayer: Crunchyroll aggiunge un avvertimento per contenuti troppo violenti

La stagione autunnale si sta rivelando interessante. Diverse serie sono ritornate, come Sword Art Online e Jojo, insieme a molte altre nuove, come SSSS.Gridman e Goblin Slayer. Quest’ultimo, grazie anche alla sua violenza visiva, sta attirando l’attenzione sia dei fan che di Crunchyroll.

Su Twitter, la nota piattaforma di streaming a tema anime ha confermato che aggiungerà un avvertimento al primo episodio di Goblin Slayer.

"Molti di voi ci hanno contattato in merito alla natura grafica di Goblin Slayer. Grazie. Abbiamo aggiunto un avvertimento all'episodio e stiamo costruendo migliori pratiche per fornire le informazioni necessarie per prendere decisioni su cosa guardare ", ha detto il sito in una breve dichiarazione.

"Vorremmo scusarci con chiunque abbia visto l'episodio e sia stato disturbato. Grazie per aver condiviso le tue preoccupazioni con noi".

Questo avviso, ovviamente, non è il primo caso per Crunchyroll. In passato, infatti, si occupò di creare avvisi per serie come Berserk e Attack on Titan. Goblin Slayer è stato semplicemente aggiunto alla lista.

Il primo episodio di Goblin Slayer è andato in onda lo scorso 6 ottobre ed ha visto un gruppo di dilettanti intraprendere una missione per salvare delle ragazze rapite da dei goblin. Dopo che il gruppo è entrato in una caverna infestata dai goblin, costoro sono stati ferocemente assassinati. A questo, poi, si è aggiunta anche una scena di stupro.

La light novel di Goblin Slayer è scritta da Kumo Kagyu e vanta le illustrazioni di Noboru Kannatsuki. SB Creative, una casa editrice giapponese, si occupa della pubblicazione dei testi dal 15 febbraio 2016. Il titolo, oltre all’adattamento animato, ha anche un’edizione a fumetti realizzata da Kento Eida.

L’anime è disponibile su VVVVID. Di seguito potete trovare una breve sinossi del titolo:

“Una giovane sacerdotessa ha appena formato una squadra di avventurieri per andare a caccia di mostruose creature. Ma ha sottovalutato l’entità del pericolo: per fortuna c’è Goblin Slayer pronto a correre in suo soccorso. Il guerriero è destinato a diventare leggenda, per i metodi durissimi e per la pesante armatura che ne cela l’identità. Ovviamente, più cresce la fama di Goblin Slayer più crescono i nemici vogliosi di sfidarlo…”

L'anime in questione, prodotto da WHITE FOX, è diretto da Takaharu Ozaki (Persona 5 the Animation: The Day Breakers). Hideyuki Kurata (Made in Abyss, Drifters) si occupa della composizione della serie e della sceneggiatura, quest’ultima realizzata anche con l’aiuto di Yousuke Kuroda (My Hero Academia stagione 1,2,3, My Hero Academia the Movie: Two Heroes). Takashi Nagayoshi (No Game No life) si sta occupando del character design della serie. Mili, invece, sta componendo il tema di apertura.