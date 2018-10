Goblin Slayer, le anticipazioni del 4° episodio in uscita oggi su VVVVID

La nuova serie animata Goblin Slayer, nonostante sia cominciata in maniera alquanto cruda, è riuscita in poche puntate a conquistare il pubblico. Il quarto appuntamento con l'anime è previsto per il 28 ottobre, visionabile su VVVVID.it grazie al simulcast.

Grazie alle puntate precedenti, in particolare la seconda, abbiamo avuto modo di scoprire di più sul passato del misterioso protagonista. Con il terzo episodio cominciamo quindi ad addentrarci nella vicenda, facendo la conoscenza di tre nuovi e bizzarri personaggi. A quanto sembra questi combattenti professionisti sono alla ricerca di Goblin Slayer.

Dopo una breve discussione tra il protagonista e lo strano gruppetto (composto da un elfo alto femmina, un nano e un uomo lucertola) in cui spiegano al primo che il mondo è pieno di minacce, questi ultimi rivelano di essere alla ricerca di aiuto per sgominare un gruppetto di Goblin. Questa parola spinge Goblin Slayer e la chierica ad accettare. Il nuovo party decide quindi di incamminarsi verso la meta. L'episodio si conclude con l'uccisione di due vedette Goblin per mano dell'elfa.

L'episodio 4 di Goblin Slayer, intitolato "The Strong", si rifà agli eventi del 7°numero del manga e vedremo in azione il gruppo di avventurieri. Sulla base delle informazioni ricevute nella precedente puntata, dovranno introdursi in un covo con 50 Goblin all'interno, ma quanto pare il party sembra preparato e ben equipaggiato. L'impresa quindi dovrebbe rivelarsi veloce come quelle precedentemente affrontate.

Ricordiamo che la serie animata de Goblin Slayer è prodotta dalla White Fox e tratta da una serie di light novel scritte da Kumo Kagyu e illustrate da Noboru Kannatsuki. Prima di ricevere una trasposizione animata, l'opera ha ricevuto un adattato in manga grazie a Kosuke Kurose. L'anime è visibile su molte piattaforme streaming, tra cui Funimation e Crunchyroll.

A quanto sembra la bravura e il rango di Goblin Slayer sono sottovalutate da molti membri della Gilda, ma è ancora presto per valutare questa figura. Sicuramente questo anime si sta rivelando molto interessante. Voi che ne pensate?