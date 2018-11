Goblin Slayer, data e titolo dell'episodio 5, scopriamo cosa potrebbe avvenire

La prossima puntata, la quinta, della nuova e oscura serie anime Goblin Slayer vedrà il suo debutto il prossimo 3 novembre, e si intitolerà "Avventure e vita quotidiana". Proviamo a capire cosa potrebbe attenderci in questo nuovo episodio, dopo le grandi battaglie a cui abbiamo assistito fino ad ora.

Dopo lo sconcertante inizio di stagione, che non ha lesinato violenza e brutalità, Goblin Slayer ha continuato il suo cammino conquistando consenso e una buona fetta di pubblico per questa stagione autunnale delle serie d'animazione. Nell'ultimo episodio, ad esempio, abbiamo visto il potentissimo Goblin Slayer affrontare un enorme Orge. La battaglia è stata dura, e i fan hanno potuto osservare il temibile guerriero usare i suoi incantesimi per avere la meglio sul mostruoso essere, riuscendoci brillantemente. Nel frattempo, Yousei Yunde ha potuto osservarne attentamente i movimenti e le strategie, cercando al contempo di apprendere di più sullo stile di combattimento e su di lui come persona.

Ora, dato che conosciamo sia la data di uscita del simulcast su VVVVID del quinto episodio, e cioè il 3 novembre alle 21, sia il titolo della puntata, "Avventure e vita quotidiana", possiamo cercare di capire cosa vedremo sullo schermo tra due giorni. Nonostante quello che una puntata così adrenalinica potrebbe far pensare, e cioè un proseguo di tali battaglie, il titolo potrebbe presagire una pausa, con i fan che potranno osservare il Gobly Slayer nella sua versione quotidiana. Anche se, probabilmente, non è ancora il momento per vedere cosa si nasconde sotto il suo elmo.

Potremmo anche vedere Onna Shinkan che cerca di migliorare la sua posizione e di ringraziare il guerriero, con anche Ushikai Musume che potrebbe passare del tempo con lui. Ciononostante le avventure potrebbe venire a cercare i nostri protagonisti, magari con un'orda di goblin che potrebbe dirigersi verso la cittadella: che sia venuto ora di chiedere aiuto per il nostro Goblin Slayer? Non ci resta che attendere.

Ricordiamo che l'anime di Goblin Slayer, iniziata lo scorso ottobre e prodotta da White Fox, è tratta da una serie di light novel dark fantasy scritta da Kumo Kagyū e illustrata da Noboru Kannatsuki, ed è presente in simulcast sulla piattaforma VVVVID.