Goblin Slayer: Dynit annuncia il doppiaggio in italiano, ecco quando arriva

Lo sterminatore di Goblin è pronto a ripassare i diabolici mostriciattoli con una nuova ondata di violenza. Dynit a da poche ore annunciato il doppiaggio in italiano di Goblin Slayer che debutterà a breve su VVVVID e Amazon Prime Video. Per l'occasione il distributore ha inoltre rilasciato un trailer in italiano.

Se vi mancano le avventure sanguinose del cacciatore allora sarete ben lieti di sapere che Dynit, dopo l'ottima accoglienza ricevuta su VVVVID durante la trasmissione in simulcast, ha annunciato il doppiaggio dell'anime. Il dsitributore nostrano ha inoltre rilasciato una data d'uscita per l'anime che debutterà contemporaneamente sia su VVVVID che su Amazon Prime Video. L'appuntamento è fissato al 1° gennaio 2021. Dynit ha inoltre rilasciato un trailer promozionale, lo stesso allegato in cima alla pagina, che fornisce un'anticipazione del doppiaggio in italiano. Qualora non conosciate la storia, l'editore descrive la trama quanto segue:

"Una giovane chierica si unisce a un gruppo di avventurieri inesperti intenzionati a sterminare un gruppo di goblin, creature che vivono nelle caverne e considerate molto deboli. Vengono però sconfitti e la fine che li aspetta è orribile. Fortunatamente la ragazza viene salvate da Goblin Slayer, un esperto nell'uccisione dei goblin e appartenente a uno dei gradi più alti degli avventurieri, che non dimostra nessuna pietà verso il nemico."

E voi, invece, approfitterete di quest'occasione per riguardare (o recuperare) Goblin Slayer? Fatecelo sapere con un commento qua sotto ma non prima di aver dato un'occhiata alla nostra recensione della prima stagione.