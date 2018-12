Goblin Slayer, l'episodio 12 termina con un breve messaggio!

Infine siamo giunti all'ultimo episodio di questa nuovissima serie animata tratta dall'originale serie di light novel dark fantasy scritta da Kumo Kagyū e illustrata da Noboru Kannatsuki.

Come promesso, questa 12° puntata dell'anime Goblin Slayer ha portato con sè uno scontro di massa che ha visti impegnati moltissimi avventurieri. Il confronto tra il Signore dei Goblin e Goblin Slayer ha messo a dura prova quest'ultimo, ma alla fine anche questo anime è giunto alla fine della sua prima stagione con una scritta che fa ben sperare: "Goblin Slayer tornerà".

Ciò fa pensare che potrebbe esserci una seconda stagione, anche se al momento non si hanno informazioni. Possiamo dire che quest'ultimo episodio ha chiuso in bellezza il 2018. L'anime è stato presentato in anteprima in Giappone il 6 ottobre scorso e, grazie a Crunchyroll, la serie è stata trasmessa in simulcast sulla sua piattaforma streaming. Funimation si sta occupando di trasmettere Goblin Slayer doppiata in inglese. L'anime è stato diretto da Takaharu Ozaki (Persona 5 the Animation - The Day Breakers-, Girls 'Last Tour) presso lo studio di animazione WHITE FOX. Della sceneggiatura se ne sono occupati Hideyuki Kurata (Read or Die, Made in Abyss, Kamichu!) e Yousuke Kuroda (Jormungand, My Hero Academia). Infine Takashi Nagayoshi (direttore dell'animazione Girls's Last Tour) si è occupato del character design.

Ricordiamo che la serie di light novel di genere dark ha ispirato non solo un adattamento televisivo, ma anche il manga Qualche giorno fa su Manga Up! è stato pubblicato il primo capitolo dell'adattamento a fumetti del romanzo disegnato da Takashi Minakuchi dal titolo Goblin Slayer Gaiden 2: Tsubanari no Daikatana.

Vi è piaciuta questa serie? Sperate in un seguito?