Goblin Slayer: l'episodio 2 ci ha mostrato il passato del protagonista

Dopo un primo episodio piuttosto sconvolgente, a causa dei toni crudi e maturi mostrati dalla produzione. Goblin Slayer è tornato sabato 13 ottobre con il secondo appuntamento, visionabile su VVVVID.it grazie al simulcast. La puntata numero 2, tra le altre cose, ha scavato nel passato del protagonista.

Il misterioso e insondabile Goblin Slayer, che viene spesso deriso dagli altri avventurieri poiché accusato di occuparsi di "mostri minori", ha dei trascorsi parecchi dolorosi. La sua routine quotidiana prevede una consueta visita mattutina a una sua amica d'infanzia, di cui si prende cura e che protegge dal possibile assalto dei goblin, per poi girovagare in lungo e in largo a caccia delle perfide creature.

Tramite questa relazione veniamo a conoscenza, nell'episodio 2, del passato dell'eroe: egli, quando era bambino, perse la sua famiglia a causa di un branco di Goblin che saccheggiò il suo villaggio. Da allora, il guerriero ha dedicato la sua vita a estirpare questi mostri dalla faccia della terra.

Ricordiamo che Goblin Slayer è un anime prodotto dalla White Fox, tratto da una serie di light novel scritte da Kumo Kagyu e illustrate da Noboru Kannatsuki. Il romanzo è stato poi adattato in un manga da Kosuke Kurose, prima di ricevere anche una trasposizione televisiva.

La serie è disponibile in simulcast su VVVVID.it.