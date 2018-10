Goblin Slayer: l'episodio 2 uscirà stasera su VVVVID.it, ecco la trama

Questa sera, su VVVVID.it, sarà trasmesso in simulcast l'episodio 2 di Goblin Slayer, l'apprezzato anime di White Fox che ha esordito settimana scorsa. Scopriamo cosa accadrà nella nuova puntata.

L'episodio 2 di Goblin SLayer si intitolerà, come già svelato nelle anticipazioni al termine della prima puntata, "L'ammazzagoblin". L'appuntamento è fissato per questa sera su VVVVID.it, alle ore 21:00, per ammirarlo in simulcast grazie alla piattaforma streaming e alla collaborazione con Dynit.

Le prossime vicende dell'anime di White Fox ci permetteranno di conoscere nuovi membri che si uniranno al party del Goblin Slayer: dopo che la guaritrice, che è stata salvata dal misterioso cavaliere in armatura dalle grinfie dei goblin, ha deciso di intraprendere la sua avventura al fianco del guerriero, i due partiranno alla volta di nuove avventure - e, ovviamente, di goblin da sterminare.

L'episodio 2 scaverà anche nel passato del protagonista, mostrandoci perché il Goblin Slayer odia così tanto le aberranti e feroci creature a cui dà la caccia. In sostanza, quando era un ragazzino, gli esseri saccheggiarono il suo villaggio e violentarono sua sorella. In seguito, l'eroe ha imparato a maneggiare una spada ed è partito per sterminare questa oscura razza di demoni, senza chiedere alcun compenso in cambio.

Continuerete a seguire Goblin Slayer? O pensate che l'anime sia troppo violento?