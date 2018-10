Goblin Slayer: J-POP Manga annuncia l'imminente uscita del primo volume del manga

J-POP Manga annuncia l’imminente uscita del primo volume di Goblin Slayer, il manga tratto dalla serie di light novel che ha ispirato anche l’anime trasmesso in simulcast, con sottotitoli in italiano, sulla piattaforma di streaming VVVVID. Maggiori dettagli nel comunicato stampa riportato dopo il salto!

Milano, 9 ottobre: Il 18 ottobre con l’etichetta J-POP Manga arriva il primo volume di Goblin Slayer di Kumo Kagyu e Kosuke Kurose di cui è già disponibile una preview gratuita presso le fumetterie.

La saga fantasy più dark e sconvolgente degli ultimi tempi! Gli avventurieri di tutto il mondo ricevono le loro missioni dalla Gilda, che distribuisce incarichi e gestisce le ricompense.

Ma, se per missioni come uccidere draghi o arcidemoni c’è la fila, nessuno vuole occuparsi dei banali goblin, creature che infestano boschi e grotte e annientano interi villaggi. Nessuno, a parte Goblin Slayer! Armato di spada, scudo e di un’inesauribile sete di sangue, è un guerriero pronto a tutto pur di sterminare il maggior numero possibile di queste creature. E ci riuscirà, non importa cosa (o chi) dovrà sacrificare per farlo. Scordatevi cavalieri senza macchia e simpatiche streghette, quello di Goblin Slayer è un mondo di violenza, massacri e vendette che vi rapirà!

Per celebrare l’uscita del manga, J-POP ha preparato un regalo per i lettori. Presso le oltre 200 fumetterie sul territorio nazionale che hanno aderito all’iniziativa “Le tane dei Goblin” in regalo con il primo volume ci sarà una variant cover in versione Black o White

Goblin Slayer è inoltre già diventato un attesissimo anime, ha esordito in Giappone il 7 ottobre e sarà disponibile in streaming gratuito su Crunchyroll.

Scheda Tecnica

GOBLIN SLAYER 1

di Kumo Kagyu, Kosuke Kurose

4 VOLUMI - SERIE IN CORSO

FORMATO - 12x16,9- BROSS. CON SOVRACC. PAGINE - 192, B/N + col.

PREZZO - 6,90€

BIMESTRALE