Goblin Slayer: nuove informazione riguardo l'arrivo dell'episodio speciale

L'anime di Goblin Slayer è ormai terminato da quasi cinque mesi. Tuttavia, sappiamo che la serie animata tratta dalla light novel di Kumo Kagyu e Noboru Kannatuki, riceverà un speciale episodio speciale che sarà proiettato nelle sale cinematografiche giapponese con il titolo di Goblin Slayer: Goblin’s Crown.

Da una delle fonti più affidabili per quanto riguarda anime e manga, Moetron News, ci è arrivata una conferma riguardo al periodo di arrivo del nuovo episodio speciale, il cui arrivo in Giapponese sembra essere confermato per il 2020.

Nonostante Goblin Slayer: Goblin’s Crown sarà proiettato nei cinema, non ci tratterà di un film, ma appunto di un episodio, anche se non si hanno ancora informazioni in merito alla durata. Qualche settimana fa è stato pubblicato il trailer dell'episodio speciale di Goblin Slayer, che sarà realizzato, come il resto della serie, dallo studio White Fox, sotto la direzione di Takaharu Ozaku, conosciuto grazie a Persona 5 - The Animation.

Non ci resta quindi che aspettare il prossimo anno, aspettando possibili annunci per quanto riguarda l'arrivo dell'episodio in Italia. Nell'attesa, vi consigliamo di dare un'occhiata ai sanguinari cosplay di Globlin Slayan, in cui sono stati portati in vita il protagonista e la Sacerdotessa in modo meraviglioso, mentre i primi 12 episodio della serie sono disponibili, sottotitolati in italiano, su VVVVID.