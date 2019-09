Goblin Slayer: un padre di famiglia sfoggia un impressionante cosplay del protagonista

La prima stagione di Goblin Slayer si è conclusa nel dicembre del 2018, dopo essersi dimostrata, nel corso dei suoi 12 episodi, un'opera di tutto rispetto. Il successo riscosso dall'anime ha convinto i ragazzi di Studio White Fox ad annunciare immediatamente un nuovo episodio speciale, intitolato Goblin's Crown.

Oltre a tutto ciò, l'anime ha anche ispirato diversi cosplayer, attratti dal bellissimo design dell'armatura del protagonista. A tal proposito, l'utente Reddit @anaefs ha deciso di condividere sul social il bellissimo costume realizzato dal padre, fan sfegatato dell'opera di Kumo Kagyu.

Le foto, visibili in calce all'articolo, ritraggono l'uomo mentre indossa l'armatura e sono valse all'utente più di 2500 upvote. Come potete vedere nella prima immagine, il tempo speso per riprodurre o acquistare una così larga collezione di oggetti deve essere stato impressionante.

Per chi non conoscesse l'anime, ricordiamo che Goblin Slayer è una serie tratta dall'opera del sopracitato Kumo Kagyu, andata in onda su AT-X, Tokyo MX, SUN e BS11 a partire dall'ottobre 2018. L'anime, composto da 12 episodi, è arrivato in Italia per cortesia di Dynit ed è stato trasmesso in simulcast da VVVVid.

