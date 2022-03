Goblin Slayer, un politico americano sulla serie: 'per malati di mente'

Il mondo dell'animazione giapponese non viene sempre vista di buon occhio e più di una volta il medium è stato accusato di essere immorale. Questa volta è toccato a Goblin Slayer cadere nell'occhio del ciclone alla luce di una polemica scatenata da un politico statunitense.

Poco più di un anno fa aveva fatto scalpore la minaccia di un politico ai danni di un'università americana, sulla scia di quanto accaduto recentemente in Australia. Ad ogni modo, Matt Shaheen, un membro della Camera dei Rappresentati del Texas sin da 2015, ha descritto l'opera come "oscena" e che dovrebbe essere bandita dalle scuole.

Il politico ha descritto Goblin Slayer come "disegni di donne violentate da demoni", per poi affermare che "chiunque creda che ciò sia accettabile è malato di mente. Daremo la caccia ai venditori che hanno venduto questa spazzatura ai bambini del Texas”. Shaheen ha anche spiegato che la serie, che non è chiaro se riferito al manga o alla novel originale, rappresenta tutte quelle caratteristiche che il codice penale del Texas condanna: "Rappresentazioni o descrizioni palesemente offensive di atti sessuali, normali o perversi, effettivi o simulati, inclusi rapporti sessuali, sodomia e bestialità sessuale".

E voi, invece, cosa ne pensate delle pesanti accuse di questo politico americano? Diteci la vostra opinione a riguardo, come sempre, con un commento qua sotto.