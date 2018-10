Goblin Slayer: il primo episodio ha confermato lo spirito dark della serie anime

Goblin Slayer è in simulcast su VVVVID.it da sabato scorso e sembra che i fan abbiano già amato il primo episodio della nuova serie anime di White Fox. Il primo episodio, tuttavia, sembra confermare lo spirito profondamente dark della produzione.

L'episodio 1, intitolato "L'epilogo di un gruppo di avventurieri", ci ha portato in un'ambientazione fantasy medievale, in cui gli abitanti del mondo in cui si svolge il racconto possono organizzarsi in piccoli gruppi e partire per l'avventura.

Ciascun membro del "party" rispecchia le dinamiche di un gioco di ruolo, e difatti l'anime di VVVVID sembra volersi in qualche modo ispirare all'immaginario comune derivato da giochi da tavolo e videogame che, negli ultimi anni, hanno popolato spesso e volentieri i nostri scaffali.

In ogni caso, se nei primi minuti dell'episodio 1 Goblin Slayer dava l'impressione di essere un normale prodotto fantasy, gli avvenimenti della puntata hanno messo subito in chiaro lo spirito dark della serie: l'avventura di quelli che, in apparenza, sembravano i 4 protagonisti finisce in tragedia a causa di un branco di goblin particolarmente inferociti.

Il massacro ad opera delle mostruose creature sfocia facilmente in scene dalle tinte gore, mostrandoci sbranamenti di ogni tipo e finanche uno stupro. I toni splatter non si sono placati con l'ingresso in scena del vero protagonista, il Goblin Slayer per l'appunto, che dopo aver trucidato i mostri ha anche eliminato a sangue freddo la loro piccola e indifesa progenie.

Che ve ne pare di questa nuova serie? Avete già letto il nostro First Look?