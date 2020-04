Goblin Slayer: ecco i protagonisti in tutto il loro splendore nei poster di Goblin's Crown

Goblin Slayer alla sua uscita nel 2018 raggiunse rapidamente la fama attraverso ad un debutto clamoroso, presentando sin dal primo episodio una scena molto controversa. Nonostante ciò si consacrò come uno degli anime più popolari dell'anno e molti fan si aspettavano un annuncio di una seconda stagione animata imminente.

Sfortunatamente nei piani dello studio d'animazione White Fox, già a capo dell'adattamento della prima stagione, non c'era in mente nessuna prossima uscita, se non un OVA chiamato Goblin Slayer Goblin's Crown uscito pochi mesi fa nei cinema giapponesi. In attesa di capire se la serie tornerà, assieme alle date d'uscita per l'edizione Home Video, sono state distribuite due bellissime Key Visual tratte dall'episodio speciale in cui possiamo notare una bellissima Onna Shinkan con il Goblin Slayer e Noble Fencer, protagonista delle vicende relative all'episodio Goblin's Crown.

Il film OVA la cui distribuzione è tuttora inedita fuori dal Paese del Sol Levante, copre le vicende della quinta light novel intitolata proprio Goblin's Crown. La storia vede Goblin Slayer e il suo party andare alla ricerca di una giovane nobildonna scomparsa. Questo viaggio li porterà a scoprire un nido di goblin nascosto all'interno di un'antica fortezza nanica e quello che sarà probabilmente il nemico più ostico mai incontrato finora, un goblin tanto forte quanto intelligente che metterà a dura prova il nostro cacciatore.

Se siete interessati qui trovate la nostra recensione della prima stagione di Goblin Slayer. Vi ricordiamo che il 30 aprile arriva il seconda e ultimo OVA di Re: zero su Crunchyroll, la nuova uscita di White Fox in attesa della seconda stagione in arrivo a luglio.