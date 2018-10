Goblin Slayer: ecco in video sia la opening che la ending della nuova serie

Abbiamo assistito da poco al debutto del secondo episodio della nuova serie dark intitolata Goblin Slayer, che sta sconvolgendo questa stagione autunnale. Ora diamo un'occhiata con attenzione alla opening, che è "Rightfully" di Mili, e alla ending, cantata da Soraru. Entrambe, siamo sicuri, riscuoteranno un grande successo tra i fan della serie.

Sin dal suo sconcertante debutto, Goblin Slayer ha diviso i fan, lasciandone molti attoniti davanti alle sequenze brutalmente crude del primo episodio. La nuova serie dalle tinte dark e splatter non si è infatti risparmiata momenti non adatti ai deboli di stomaco, con violenza sessuale e scontri sanguinari di una crudeltà opprimente, cose raramente osservabili durante la visione di un anime. E pensare che i fan di lunga data si sono anche accorti, lamentandosene, delle pesanti censure operate nella trasposizione animata rispetto alla versione cartacea, che non lasciava nulla all'immaginazione e indugiava su ogni singolo dettaglio dello stupro al quale la giovane protagonista è stata costretta ad assistere inerme e terrorizzata.

La stessa atmosfera adulta, cruenta e senza speranza si respira durante i due segmenti che inaugurano e concludono gli episodi della serie. Sia la opening, intitolata "Rightfully" e eseguita da Mili, che la canzone che funge da ending, opera di Soraru, restituiscono fedelmente le sensazioni che si provano assistendo ad un episodio. I due filmati in questione mostrano anche personaggi inediti, che faranno la loro comparsa con il progredire degli episodi, immergendoli però sempre nel contesto maturo e spietato della serie.

Goblin Slayer originariamente è stata una serie di light novel dark fantasy scritta da Kumo Kagyū e illustrata da Noboru Kannatsuki, edita da SB Creative dal 15 febbraio 2016. Un adattamento manga ha iniziato la serializzazione su Big Gangan il 25 maggio 2016, mentre l'adattamento anime, prodotto da White Fox, ha iniziato la trasmissione televisiva in Giappone il 6 ottobre 2018, con il simulcast italiano in onda sulla piattaforma di VVVVID. Il secondo episodio è stato pubblicato proprio ieri sera.