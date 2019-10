Goblin Slayer: rivelati poster e nuovi dettagli sul film

L'adattamento animato di Goblin Slayer ha raccolto una buona fetta di appassionati tra le proprie fila, e nonostante non sia stata annunciata una seconda stagione, è in arrivo una nuova pellicola prevista per febbraio 2020. Su Twitter sono state diramate delle informazioni inedite.

Dall'immagine osservabile in calce, infatti, noterete il poster ufficiale del lungometraggio, che conferma l'ambientazione innevata già anticipata dalla prime immagini con le quali era stato annunciato. Scopriamo inoltre due nuove aggiunte del cast, Noble Fencer - doppiato da Sumire Uesaka - e ed un nuovo minaccioso goblin.

Goblin Slayer: Goblin's Crown adatterà le vicende del quinto volume dell'originale light novel, con lo staff e il cast della prima stagione che ritorneranno al lavoro sull'opera. L'editore Yen Press ha licenziato il volume per il rilascio in lingua inglese, anticipando la trama del lungometraggio attraverso una sinossi:

"Una giovane nobildonna è scomparsa mentre era in missione per la caccia dei Goblin. Quando Goblin Slayer e il suo gruppo si sono messi in viaggio per trovarla, rimangono sorpresi nello scoprire che un'orda di Goblin ha costruito il loro nido all'interno di un'antica fortezza... e questi sembrano persino essere seguaci di un culto primitivo e sadico. Ma ciò che preoccupa Goblin Slayer è soprattutto il loro leader, che si rivela essere più forte e intelligente di qualsiasi Goblin che abbia affrontato prima."

Un padre di famiglia sfoggia un'impressionante cosplay del protagonista di Goblin Slayer. Abbiamo trattalo in questo articolo la recensione della prima stagione di Goblin Slayer.

Goblin Slayer è una serie tratta dall'opera originale di Kumo Kagyu, andata in onda su AT-X, Tokyo MX, SUN e BS11 a partire dall'ottobre 2018. L'anime, composto da 12 episodi, è arrivato in Italia grazie a Dynit ed è stato trasmesso in simulcast da VVVVid.