Goblin Slayer: la serie sarà composta da 12 episodi. DVD e BLU-RAY in uscita da febbraio

Il sito ufficiale dell’anime di Goblin Slayer, adattamento animato della serie di light novel di Kumo Kagyu ha rivelato, la scorsa domenica, che l'anime avrà tre volumi DVD-BLU-RAY. Il sito web inoltre svela che la serie sarà composta da 12 episodi.

I tre cofanetti in questione saranno disponibili, per il mercato home video giapponese, il 20 febbraio, il 20 marzo e il 17 aprile 2019.

Il primo episodio dell’anime è andato in onda il 6 ottobre. Il titolo è attualmente in uscita, sottotilato, su Crunchyroll. Funimation manderà in onda il titolo in questione con il doppiaggio inglese a partire dal 25 ottobre.

L’anime è realizzato dallo studio WHITE FOX (Girls’ Last Tour, Utawarerumono: The False Faces, Steins;Gate, Steins;Gate 0, Steins Gate: The Movie – Load Region of Déjà vu). Alla regia abbiamo Takaharu Ozaki (Persona 5 the Animation, The Day Breakers, Girl’s Last Tour), Hideyuki Kurata (Read or Die, Made in Abyss, Kamichu!) si occupa della composizione della serie e della scrittura della sceneggiatura, quest'ultima grazie anche all'aiuto di Yousuke Kuroda (Jormungand, My Hero Academia). Il character design invece è di Takashi Nagayoshi (direttore dell’animazione in Girl’s Last Tour).

La canzone di Mili, chiamata “Region”, sarà usata nell’opening. L’ending invece avrà come tema musicale “Gin no Kisei” di Soraru.