Goblin Slayer, Shimoneta e Durarara arrivano su Netflix

Netflix continua ad ampliare il suo catalogo di anime anche nel mese di agosto, nonostante questo mese ci siano già stati gli arrivi della serie A Certain Magical Index e di L'attacco dei Giganti stagione 3. Stavolta ad arrivare tra i contenuti disponibili sono il violento Goblin Slayer, il perverso Shimoneta e il sovrannaturale Durarara.

Goblin Slayer è un anime andato in onda lo scorso anno tra il 7 ottobre e il 30 dicembre 2018 con 12 episodi. La storia ruota intorno a una delle bestie più fastidiose che esistano, i goblin. Feroci e rapidi nel riprodursi, eppure vengono ritenuti i più scarsi dei mostri e quindi sottostimati da ogni avventuriero. Queste creature continuano le loro razzie approfittando della scarsa taglia che gli umani attribuiscono loro.

Una sacerdotessa quindicenne è entusiasta di iniziare la sua vita da avventuriera, ma il suo gruppo viene velocemente catturato dai goblin. Ormai preparata al suo destino, le creature però iniziano a morire sotto i fendenti di Goblin Slayer, un avventuriero che ha giurato di estirpare questa specie.

Shimoneta, il cui nome completo è Shimoneta: Un mondo noioso dove il concetto di battute sconce non esiste, è un anime di 12 episodi andati in onda tra il 4 luglio e il 19 settembre 2015. Tratta dall'omonima light novel scritta da Hirotaka Akagi e disegnata da Eight Shimotsuki, è ambientata in un futuro distopico dove il governo ha bloccato ogni tipo di linguaggio osceno o rappresentazione spinta.

Tanukichi Okuma, nuovo liceale della miglior scuola della morale pubblica del Giappone, ha una cotta per la presidentessa del consiglio studentesco, Anna Nishikinomiya. Tuttavia il ragazzo verrà rapito da una terrorista perversa che, tramite l'organizzazione SOX, vuole spargere materiale pornografico per tutta la città.

L'ultima aggiunta di Netflix in catalogo è Durarara!!, tratto dalla light novel di 13 volumi di Ryohgo Narita. L'anime ha una prima stagione di 24 episodi, andata in onda tra l'8 gennaio e il 25 giugno 2010 e narra della storia di Ryugamine Mikado, trasferitosi nel quartiere di Ikebukuro a Tokyo da un amico di infanzia, il quale lo avvisa di stare lontano dai loschi figuri che sono presenti nel quartiere. Ma, appena arriva in città, Mikado si imbatte in Dullahan, una leggenda urbana tra le gang della zona.