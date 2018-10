Goblin Slayer, snossi e immagini in anteprima del 1° episodio!

Finalmente ha esordito la tanto attesa prima puntata de Goblin Slayer, serie animata tratta dalla serie di light novel scritta da Kumo Kagy.

La puntata, intitolata "The end of an Adventurer" (La fine di un avventuriero), è stata alquanto sconvolgente. Dalle tinte dark e forti, questo nuovo anime riesce a rendere bene l'aspetto brutale e crudo e i fan si stanno già chiedendo in che modo lo studio WHITE FOX poterà avanti questo progetto.

Visibili in calce all'articolo alcune delle immagini tratte dal primo episodio di Goblin Slayer, mentre qui di seguito potete leggere la sinossi:

"Tutto accade lo stesso giorno in cui la sacerdotessa diviene un'avventuriera. Unitasi ad un gruppo di tre nuovi avventurieri, si dirige verso una grotta nascosta nella foresta infestata goblin. Ultimamente numerose giovani erano sparite in quel bosco, catturate da queste orribili creature. Quella missione si rivela essere una trappola. La sventurata sacerdotessa si ritrova ben presto a fuggire e solo l'aiuto di una misteriosa persona appare dal nulla, si definisce un Goblin Slayer."

Chi di voi ha già avuto modo di vedere il primo episodio? Che ne pensate?

Per coloro che non conoscono quest'opera, Goblin Slayer è tratto da una serie di light novel dark fantasy scritta da Kumo Kagy e illustrata da Noboru Kannatuki. La serie ha ricevuto due adattamenti manga, il primo di Kosuke Kurose e serializzato sulla rivista Monthly Big Gangan, e il secondo di Masahiro Ikeno sulla stessa rivista. L'anime è diretto da Takaharu Ozaki presso lo studio d’animazione WHITE FOX.