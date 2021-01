Goblin Slayer stagione 2 è realtà, arriva l'annuncio tramite uno splendido trailer

Le sanguinose avventure del cacciatore di Goblin stanno per tornare, la seconda stagione della serie animata di Goblin Slayer è stata annunciata ufficialmente su Twitter dall'etichetta giapponese GA Bunko. Inoltre, l'annuncio è stato accompagnato da una splendida key visual che potete ammirare in calce all'articolo.

Mentre il doppiaggio italiano di Goblin Slayer è da poco arrivato su VVVID e Amazon Prime Video, l'editore GA Bunko ha svelato che l'adattamento animato dell'opera scritta da Kumo Kagyu e illustrata da Noboru Kannatsuki proseguirà con una seconda stagione.

Di questa seconda stagione non è stato ancora svelato nulla, per cui non ci è ancora dato sapere quando uscirà o a chi sarà affidata l'animazione. L'adattamento animato della prima stagione era stato affidato allo studio White Fox, già responsabili dell'animazione di opere come Steins;Gate o Re:Zero Starting Life in Another World, e dato il successo riscosso è lecito aspettarsi che il lavoro proseguirà anche per questo nuovo appuntamento.

Nonostante l'assenza di ulteriori informazioni, l'annuncio è stato accompagnato da un meraviglioso trailer che si focalizza sui cinque protagonista dell'opera e da una splendida key visual in cui il gruppo si erge nell'oscurità illuminato dal chiarore di due lune. Se non avete ancora concesso un'occasione a Goblin Slayer, questo annuncio è l'occasione perfetta per recuperare uno degli anime di maggior successo degli ultimi anni. Vi ricordiamo che l'OVA di Goblin Slayer è disponibile in formato home video.