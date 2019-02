Goblin Slayer e Tokyo Ghoul:re fra le uscite J-POP Manga del 13 febbraio

Attraverso la propria pagina Facebook, l’editore italiano J-POP Manga ha recentemente svelato l’elenco completo delle nuove uscite previste per mercoledì 13 febbraio. Fra i nuovi albi che potremo trovare in fumetteria nei prossimi giorni spicca il terzo volume dell’adattamento a fumetti di Goblin Slayer.

Di seguito riportiamo dunque l’elenco completo delle nuove uscite J-POP Manga, complete di sinossi ufficiali e prezzo di copertina.

TOKYO GHOUL:RE 15 (di 16) di Sui Ishida

€ 5,90

Il Comando anti-Ghoul e i Ghoul hanno deciso di unire le forze per salvare Ken Kaneki e Tokyo. Riusciranno nell'impresa? Il penultimo volume dell'imperdibile saga arriva finalmente nelle nostre fumetterie!

GOBLIN SLAYER 3 di Kumo Kagyu, Kousuke Kurose

€ 5,90

Un'orda di goblin si avvicina a un villaggio di confine e, anche se in inferiorità numerica, Goblin Slayer scende in campo per proteggere la fattoria dell'allevatrice. Ma non sarà solo... Continua l'epica sfida di Goblin Slayer!

MEDAKA BOX 18 (di 22) di NisiOisiN, Akira Akatsuki

€ 5,90

Zenkichi riesce a decifrare il messaggio di Medaka e il gruppo va a cercarla. Che situazione troveranno ad attenderli e che gioco vi si terrà mai?! Il capitolo dell'abito da sposa nero corvino giunge alla sua conclusione.

SERVAMP 11 di Tanaka Strike

€ 4,90

Quando Mahiru Shirota raccoglie un gatto nero dalla strada, non immagina che il suo "animale domestico" sia in realtà... un Servamp, un vampiro servitore! E non immagina nemmeno quanto il contratto che lo lega a Kuro stia per metterlo in pericolo!

AMANCHU! 12 di Kozue Amano

€ 5,90

Dopo un'estate ricca di emozioni vissute tra i fondali oceanici, Hikari e compagne tornano sui banchi di scuola. La celebrazione dell'Okomori, però, spezza la routine e dona alle ragazze una nuova occasione di svago. In seguito, ad autunno inoltrato, a scuola fervono i preparativi dell’imminente festival culturale a tema "fantasmi"...

E voi, quali dei suddetti volumi targati J-POP Manga acquisterete?