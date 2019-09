Goblin Slayer torna con un nuovo trailer per Goblin's Crown!

La storia di Goblin Slayer va avanti nonostante la conclusione della prima stagione dell'anime, arrivata lo scorso anno. La serie che fu pubblicata anche su VVVVid tornerà però nei prossimi mesi con Goblin Slayer: Goblin's Crown, un OAV importante di cui sono stati appena rivelati nuovi importanti dettagli con data di uscita e trailer.

Annunciato già da diversi mesi, Goblin Slayer: Goblin's Crown ora si mostra in un secondo video promozionale che potete vedere in alto alla notizia. Al suo interno i tanti protagonisti di cui abbiamo fatto la conoscenza durante i primi 12 episodi che compongono la prima stagione dell'anime, tra cui anche il famoso Goblin Slayer con la sua solita armatura col pennacchio rosso.

L'episodio Goblin Slayer: Goblin's Crown sarà proiettato nei cinema nipponici a partire dal primo febbraio 2020. Lo studio White Fox si è occupato delle animazioni con la direzione di Takaharu Ozaku e non si conosce l'effettiva durata della puntata. Nonostante la proiezione nei cinema, infatti, questa sarà catalogata come OAV e non come lungometraggio, pertanto potrebbe avere una durata compresa tra i 20 e i 60 minuti.

Potete trovare il primo trailer di Goblin Slayer: Goblin's Crown qui. Siete eccitati di rivedere i personaggi della serie a caccia di goblin?