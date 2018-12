Goblin Slayer, una talentuosa cosplayer riporta in vita un'incredibile Sword Maiden

L'anime di Goblin Slayer sembra essere partito con il piede sbagliato. L'opera, tratta dalla serie dark fantasy scritta da Kumo Kagyū e illustrata da Noboru Kannatsuki è stato alquanto discussa in questo 2018, ma sta tutt'ora riscuotendo un sacco di popolarità tra i fan.

Uno dei motivi del successo è dovuto ai personaggi della serie, in particolare le eroine di genere femminile. Una di queste è proprio l'affascinante ed appariscente Sword Maiden, un’avventuriera di alto livello e piuttosto atteso dagli appassionati del manga. Recentemente tale personaggio femminile sembra essere stato "riportato in vita" attraverso uno spettacolare cosplay.

La talentuosa artista cosplayer HaneAme (i cui lavori sono visibili non solo sul suo profilo Instagram, ma anche su Patreon) ha ricreato il character design di Sword Maiden in modo impressionante e corredato con tanto di spada. L'avventuriera ha guadagnato rapidamente l'attenzione dei fan, non solo per essere uno dei più forti eroi nel mondo di Goblin Slayer, ma anche grazie al suo spinto e provocante design.

Comparsa per la prima volta nella serie come semplice personaggio che incarica Goblin Slayer e il suo party di uccidere alcuni goblin nascosti tra le rovine sotto una città sconosciuta, non si è dovuto attendere molto per avere una presentazione ufficiale di tale personaggio.

Ricordiamo che la serie di light novel è edita da SB Creative a partire dal 15 febbraio 2016. L'opera ha ricevuto, inoltre, un adattamento manga la cui serializzazione su Big Gangan è iniziata il 25 maggio 2016. L'anime, prodotto da White Fox e diretto da Takaharu Ozaki, è stato trasmesso sul piccolo schermo per la prima volta in Giappone il 6 ottobre 2018.