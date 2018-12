Goblin Slayer: uno sguardo alle caratteristiche dei personaggi

Goblin Slayer ha fin dal primo minuto colpito i fan per la brutalità e crudeltà dell'opera, pregna di scene violente ed esplicite che hanno anche costretto Crunchyroll a esporre un avviso per i contenuti troppo violenti. Tuttavia, la serie animata in onda da ottobre 2018 ha una forte componente RPG.

Proprio per questo Funimation ha condiviso sul proprio canale ufficiale Twitter due pagine contenenti le statistiche del Goblin Slayer e della chierica. Degna delle schede di un RPG, vediamo, oltre a un'immagine dei protagonisti, la loro razza e allineamento, anche le statistiche e abilità.

Il protagonista è dotato di caratteristiche da buon guerriero, grazie ai suoi punti vita elevati e un'armatura a piastre che gli consente un elevato valore in armatura. Oltre a ciò, Goblin Slayer è dotato anche di un alto valore in forza, destrezza e costituzione, con quest'ultima che gli garantisce anche un aiuto nei tiri salvezza grazie all'abilità "Coraggio risoluto".

La chierica, invece, è naturalmente l'opposto, con punti vita bassi e un'armatura di stoffa che le garantisce scarsa difesa dagli attacchi fisici. La sua forza sta naturalmente nella capacità di curare gli alleati e di creare scudi che assorbano gli attacchi nemici, fondandosi sulle caratteristiche intelletto, saggezza e carisma.

La serie animata, tratta dalla light novel scritta da Kumo Kagyuu e illustrata da Noboru Kannatsuki, è in onda su VVVVid per il mercato italiano, tratta di un party appena formato dalla chierica che, alla prima avventura, si trova in difficoltà. Il gruppo verrà poi salvato dal Goblin Slayer, che ha giurato di sterminare l'intera razza goblin con ogni mezzo.