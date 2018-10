God of War: fan realizzano una versione di Kratos e Atreus in stile anime

God of War è uno tra i più interessanti titoli di quest’anno. Molti artisti e appassionati sono rimasti positivamente colpiti dal videogioco di Santa Monica Studio e diversi sono i fan che, negli ultimi tempi, stanno dedicando dei lavori artistici, anche a tema anime, al famoso titolo della Sony.

Saymond e Pedro Blaze della Blaze Manga Productions hanno realizzato un video in cui mostravano Kratos e Atreus in versione anime.

Il video in questione, di circa 11 minuti, si concentra sulla realizzazione dei due personaggi e si presenta come una “prima parte” di un lavoro più grosso che va a toccare anche il background, come si può vedere nel canale YouTube dei due ragazzi di Blaze Manga Productions.

Molti altri sono i video a tema presenti nel canale. Il duo, per esempio, ha portato un video dove realizzavano una versione chibi di "Wonder Woman", uno dei personaggi tra i più iconici della DC Comics.

Vi piace il lavoro realizzato da Saymond e Pedro Blaze? Che ve ne pare?

Per chi fosse curioso, consigliano un articolo particolarmente interessante che tratta di anime legati ai miti nordici.

Avete visto, per caso, i lavori di Masashi Kudo pubblicati recentemente con protagonisti Joker e Evil Superman?