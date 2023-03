Goddess Café Terrace debutta in primavera! Trailer e informazioni sull'anime sentimentale

Uno degli anime più attesi della prossima stagione è Goddess Café Terrace, l'adattamento del manga ecchi sentimentale di Kouji Seo. Un nuovo filmato promozionale rivela quando debutterà ufficialmente la serie animata.

Nell'estate 2022 veniva annunciato l'adattamento di The Café Terrace and Its Goddesses e dopo qualche mese ne finalmente viene svelata la data di uscita ufficiale. L'adattamento in produzione presso Tezuka Producions esordirà il 7 aprile. Ecco altri anime in uscita nella primavera del 2023.

Oltre ad aver svelato la data di debutto, lo staff al lavoro sul progetto ha anche pubblicato un teaser trailer che avvicina gli spettatori ai protagonisti dell'opera. Quando la nonna di Hayato muore, il giovane ragazzo pianifica di vendere il café di famiglia. Egli non si rende tuttavia conto che il luogo ospita cinque giovani donne. In questa divertente commedia romantica, il quintetto di ragazze proverà a convincere Hayato a non chiudere il café. Tuttavia, anche le loro migliori intenzioni sembrano non essere sufficienti. Come si può lavorare con cinque donne così tanto indisciplinate?

Sono state svelate inoltre ulteriori informazioni sulla produzione e pubblicata una nuova key visual. NeRiAme esegue la sigla di apertura Common Destiny, mentre Miki Sato esegue la sigla finale Dramatic. Al cast di doppiatori si aggiunge Kazue Ikura nel ruolo di Sachiko Kasukabe.