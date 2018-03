Godzilla: City on the Edge of Battle: due nuovi membri nel cast del film anime di Netflix

Durante l'Anime Japan 2018 sono stati svelati due nuovi membri del cast di, secondo capitolo della trilogia di film anime targata Netflix e prodotta da Polygon Pictures. In più, abbiamo la sinossi ufficiale della pellicola, che sbarcherà in estate sulla piattaforma streaming.

I due nuovi attori del cast di Godzilla: City on the Edge of Battle interpreteranno due personaggi appartenenti a una razza discendente dell'umanità chiamata Fatsua. Più in particolare, le doppiatrici Reina Ueda e Ari Ozawa interpreteranno rispettivamente Maina e Miana, due ragazze identiche tra loro e appartenenti alla misteriosa fazione.

Di seguito la sinossi della trilogia prodotta da Polygon Pictures per il colosso streaming americano:

Con l'avvento del 21 secolo, gran parte dell'umanità fu annientata dall'avvento di un nuovo mostro, Godzilla. Uno sparuto gruppo appartenente al genere umano fuggì nello spazio su una stazione spaziale chiamata Aratrum in cerca di una "terra promessa", il pianeta Tau-e che avrebbe potuto sostenere la vita umana. Ma il piano per la migrazione fallisce, e ciò che rimane della razza umana decide di tornare sulla Terra. Ma la distorsione nello spazio-tempo e la distanza del viaggio implicano che l'umanità torni su una Terra completamente diversa, circa 20.000 anni dopo la sua partenza. I sopravvissuti, guidati dall'eroe Haruo, si preparano a lottare contro Godzilla basandosi su una strategia elaborata nel corso di 20 anni. Supportati da due specie aliene, gli Exif e i Bilusaludo, gli umani cercano di sconfiggere Godzilla in una battaglia costante contro la morte.

Godzilla: City on the Edge of Battle uscirà il 18 maggio in Giappone, mentre la data di uscita per il pubblico occidentale su Netflix è ancora ignota.