Godzilla: Il pianeta dei mostri, annunciata la trasposizione cartacea del lungometraggio!

Sembra proprio che Godzilla metterà nuovamente a soqquadro anche il mondo dei fumetti. Lo staff del recente anime intitolato "Godzilla: Il pianeta dei mostri" ha annunciato via Twitter che il progetto riceverà molto presto un adattamento cartaceo, il quale verrà addirittura pubblicato sull’app di Weekly Shonen Jump.

Consultabile in calce all’articolo, il Tweet reca il messaggio riportato di seguito: “Il rilascio sull’app di Shonen Jump del manga intitolato Godzilla: Il pianeta dei mostri è stato finalmente deciso. La data di uscita è fissata per il 2 novembre”.



Stando all’annuncio, il nuovo fumetto permetterà ai fan di ammirare nuove sequenze di battaglia fra Godzilla e i suoi altrettanti enormi avversari, in quanto tutti i personaggi riceveranno uno screen time superiore a quello ottenuto nell’anime. La realizzazione del manga è stata affidata a Youth Kurahashi, un artista noto per Summer Hero.



Visionabile in calce all’articolo, il primo poster dell’opera rivela che il character design del manga di Godzilla sarà piuttosto differente da quello dell’anime, che appunto utilizzava delle animazioni 3D. Lo stesso Godzilla sembra molto più scuro, e tutti i soldati che combatteranno contro il mostruoso kaiju sono stati rivisitati.

Noto in inglese come Godzilla: Planet of the Monsters, Godzilla: Il pianeta dei mostri è un film d’animazione nipponica prodotto in computer grafica da Toho Animation e Polygon Pictures. Diretto da Kobun Sizuno e Hiroyuki Seshita, il lungometraggio è stato rilasciato in Giappone nel mese di novembre 2017, mentre la distruzione internazionale a cura di Netflix è avvenuta lo scorso 17 gennaio. Per maggiori informazioni sulla pellicola, vi invitiamo a consultare la recensione già pubblicata sulle pagine di Everyeye.