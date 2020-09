Godzilla e altri mostri si trasformano in Pokémon nella fan art di un artista della serie

RJ Palmer, il leggendario artista che sicuramente riconoscerete a causa del lavoro svolto su Pokémon: Detective Pikachu, ha recentemente trasformato alcune delle peggiori mostruosità presenti in Godzilla in meravigliose creature della serie, pronte ad essere catturate al lancio di una Poké Ball.

In calce potete dare un'occhiata alla fan art dell'illustratore, in cui sono mostrati i nuovi design di Godzilla, Mothra, Rodan, Kosura e dello spaventoso King Ghidorah. Pochi giorni fa l'artista aveva condiviso un'altra serie di bozze dedicate ai mostri presenti in Shin Godzilla, che per comodità vi alleghiamo in calce.

Come potete notare, la qualità dei disegni è assolutamente stellare, altra ragione per cui RJ Palmer puà contare su un supporto tanto elevato da parte dei fan. In particolare, il profilo Kickstarter dell'artista ha raggiunto la spaventosa cifra di 674 sostenitori e 30.000 euro raccolti, al fronte di una richiesta di appena 1200 euro per poter godere delle sue nuove creazioni.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questi disegni? Fatecelo sapere, come sempre, lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan della serie poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla meravigliosa fan art che unisce l'iconico Charizand con il famoso draghetto Spyro pubblicata sulle nostre pagine qualche settimana fa.